Com 24 casos confirmados, Sabáudia enfrenta epidemia de dengue

Mais um município da região enfrenta epidemia de dengue

Mais um município da região enfrenta epidemia de dengue. Com 24 confirmações, Sabáudia é o quinto município da área da 16ª Regional de Saúde (RS) de Apucarana a atingir índice epidêmico. Em toda região, foram confirmados 360 novos casos na última semana. Os números são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), e representam um crescimento de 44,7% em relação aos números anteriores.

Com população estimada de 6.954 habitantes e 22 casos autóctones (quando a contaminação ocorre no município), Sabáudia atingiu índice de 316,36 casos para cada 100 mil habitantes. São considerados municípios em epidemia quando a razão passa de 300/100 mil.

De acordo com a secretária da Saúde de Sabáudia, Liliane Cristina da Silva, uma força-tarefa vem sendo realizada para controlar o aumento de casos na cidade. “Fizemos há umas semanas atrás uma reunião com as equipes de saúde da prefeitura e colocamos em prática uma força-tarefa, com agentes de endemias, para mobilizar em dar uma cobertura maior nos bairros”, relatou.

Ainda segundo a secretária, foi feito um requerimento pela Secretaria de Saúde para a contratação de mais agentes de endemias. “Fizemos essa solicitação pois essa epidemia acontece todo ano. Hoje tenho quatro agentes de endemias do Estado e tinha mais dois da saúde pública que estavam remanejados para essa área. Pedi a contratação de mais cinco agentes e acredito que vamos aumentar a equipe em dois ou três meses”, contou.

Com 17 municípios, a 16ª RS tem cinco municípios em epidemia. Os outros são Bom Sucesso, que totaliza 287 casos; Faxinal (236); São Pedro do Ivaí (195) e Novo Itacolomi (18), que entrou em epidemia semana passada.



