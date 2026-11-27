A proteção às futuras mamães e aos recém-nascidos atingiu um marco histórico no Paraná. Dados do Painel de Cobertura Vacinal do Ministério da Saúde mostram que o Estado alcançou 100% de cobertura vacinal contra a influenza (gripe) em gestantes ao longo de 2026. Com 98.316 doses aplicadas, esse é o melhor desempenho registrado nos últimos seis anos, demonstrando que o cuidado preventivo tem chegado de forma efetiva às usuárias das unidades de saúde de todo o território paranaense.

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E o avanço vai além da proteção contra a gripe – abrange todo o calendário preconizado para o período gestacional, composto por quatro imunizantes essenciais. O Paraná também atingiu a meta estabelecida para a vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal causador de bronquiolite e infecções respiratórias graves em recém-nascidos.

Aplicada em dose única a partir da 28ª semana de gravidez, a vacina já imunizou 90.094 gestantes, garantindo uma cobertura vacinal de 90,52%. Esse imunizante transfere anticorpos diretamente ao bebê ainda na barriga, protegendo de infecções respiratórias nos primeiros meses de vida.

Outros dois imunizantes essenciais para as gestantes seguem com uma cobertura vacinal um pouco mais baixa, e a Sesa aproveita para reforçar a importância desses deles para a saúde das gestantes e dos bebês. A vacina dTpa, que previne difteria, tétano e coqueluche, foi aplicada em 85.776 mulheres, alcançando 85,26% de cobertura. Já contra a Covid-19, que contabiliza 45.571 doses aplicadas, corresponde a 45,30% deste público-alvo.

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O secretário de Estado da Saúde, César Neves, destaca que os índices refletem uma política pública estruturada, focada no acolhimento desde os primeiros meses de gravidez. “O desempenho do Estado traduz uma política pública orientada pela proteção, pelo cuidado antecipado e pela garantia de um começo mais saudável para milhares de famílias paranaenses”.

“Esse destaque é mérito do trabalho das equipes de saúde, que seguem a Linha de Cuidado Materno Infantil do Paraná, garantindo atendimento humanizado e qualificado em todas as fases da gestação e nascimento. E reforço, as vacinas são seguras e essenciais para a proteção das futuras mamães e bebês”, acrescentou o secretário.

ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO - Os números da imunização caminham lado a lado ao acompanhamento constante feito nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). De acordo com o monitoramento em tempo real da Plataforma Paraná Saúde Digital, o Estado acompanha atualmente 56.277 gestantes na Atenção Primária à Saúde (APS), com a previsão de 7.465 partos para os próximos 30 dias.

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Esse rastreamento próximo é o que sustenta os índices de liderança do Paraná no cuidado do pré-natal. Em 2026, pelo sexto ano consecutivo, o Estado segue na frente no ranking brasileiro de nascidos vivos, cujas mães realizaram sete ou mais consultas de pré-natal pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), o Paraná atingiu o índice de 89%, o melhor resultado desde 2020 e bem acima da média nacional (79,2%).

Para a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Goretti David Lopes, o segredo está na integração entre prevenção de agravos, promoção da saúde, diagnóstico e assistência adequados. “O Paraná vem ampliando e fortalecendo cada vez mais a política de atenção integral à saúde das mulheres e das crianças, oferecendo recursos, insumos e capacitação para gestores e profissionais da saúde. Tudo isso reverte em resultados para a população”, disse.

EXAMES, TECNOLOGIA E ESTRUTURA - O sucesso na vacinação e nas consultas é resultado direto da Linha de Cuidado Materno Infantil, estratégia da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) que organiza toda a jornada da gestante, desde a captação precoce, ainda nas primeiras 12 semanas, até o parto, o puerpério e o acompanhamento do recém-nascido.

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Para garantir que esse fluxo funcione com segurança, o Governo do Estado universalizou, em 2026, o acesso ao exame de ultrassom morfológico para todas as gestantes atendidas pelo SUS nos 399 municípios. Como o procedimento não consta na tabela padrão do Ministério da Saúde, o Estado investiu cerca de R$ 15 milhões/ano em recursos próprios para ofertar o exame gratuitamente entre a 20ª e a 24ª semana de gestação, permitindo avaliar detalhadamente a formação dos órgãos do bebê e a circulação da placenta.

O pacote de assistência inclui ainda a ampliação do Teste do Pezinho, que no Paraná rastreará 51 doenças genéticas e metabólicas, acima das seis preconizadas no SUS, e a aplicação da vacina BCG diretamente nas maternidades, assegurando que os recém-nascidos recebam alta já protegidos contra formas graves de tuberculose.

Nos bastidores do atendimento, a Sesa tem modernizado hospitais e capacitado equipes. São exemplos a aquisição de equipamentos de precisão, o uso de tecnologia para cirurgia minimamente invasiva e o Centro Estadual de Simulação Realística, onde profissionais treinam o manejo de urgências obstétricas, além de equipamentos de medicina fetal para gestantes de alto risco e o curso internacional ALSO®️.

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A rede conta ainda com o projeto Bate-Bate Coração, que conecta UTIs neonatais do Interior ao Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, via telemedicina, para diagnóstico precoce de cardiopatias congênitas.

A Sesa também reforçou o suporte financeiro aos hospitais por meio da Estratégia de Qualificação do Parto (EQP), que dobrou o incentivo repassado por nascimento às instituições públicas e filantrópicas (para R$ 400 e R$ 600, respectivamente), além de destinar R$ 200 mil mensais para cada uma das 30 maternidades de alto risco do Estado.

Todas essas frentes convergem para o Novo Pacto para a Redução da Mortalidade Materna e Infantil, que estabelece a meta de reduzir em 10% os índices de mortalidade até 2027. Somado ao planejamento reprodutivo, com a oferta gratuita de implantes contraceptivos subdérmicos e o aumento no número de laqueaduras e vasectomias na rede pública, o Paraná consolida um modelo de saúde que une tecnologia, acolhimento e prevenção para proteger vidas desde o primeiro momento.