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TRAGÉDIA

Colisões no litoral do PR deixam três mortos e dois feridos graves

Dois carros invadiram a pista contrária após uma batida lateral

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Colisões no litoral do PR deixam três mortos e dois feridos graves
Autor As duas pessoas feridas foram socorridas em estado grave e levadas ao Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, segundo o relatório policial - Foto: Reprodução PM

Uma sequência de colisões deixou três pessoas mortas e duas gravemente feridas na manhã desta terça-feira (10), em Paranaguá, no litoral do Paraná. O acidente envolveu quatro veículos e bloqueou os dois sentidos da PR-508, a rodovia que liga Alexandra a Matinhos.

-LEIA MAIS: Jovem confessa morte de empresário do agronegócio no Paraná, diz ter agido sozinho e Justiça solta outros dois suspeitos

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A Polícia Militar informou que a ocorrência foi registrada por volta das 10h, perto do km 3,8. Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), dois carros que seguiam em direção a Matinhos bateram de lado e passaram para a faixa do sentido contrário.

Um dos carros atingiu uma caminhonete, que capotou. O outro colidiu com um quarto veículo. O motorista desse último veículo saiu ileso.

As duas pessoas feridas foram socorridas em estado grave e levadas ao Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, segundo o relatório policial. Um dos motoristas envolvidos apresentava sinais de alteração psicomotora e foi encaminhado à delegacia da cidade, conforme a polícia.

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Equipes da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Estadual, do Corpo de Bombeiros e da concessionária EPR atenderam à ocorrência. Até a última atualização do g1 PR e da RPC, o trecho seguia totalmente interditado, sem previsão de liberação.

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