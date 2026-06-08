Colisões frontais causam maioria das mortes no feriado nas rodovias do PR

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 113 acidentes, 115 feridos e seis mortes nas rodovias federais do Paraná durante a Operação Corpus Christi 2026, encerrada no último domingo (7). Em comparação com o mesmo feriado do ano anterior, o balanço aponta um aumento de 36% no número de ocorrências e de 25% na quantidade de vítimas não fatais, embora o total de óbitos tenha permanecido estável frente às seis mortes documentadas em 2025.

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As colisões frontais foram a principal causa de letalidade nas estradas paranaenses, respondendo por quatro das seis mortes registradas, o equivalente a 67% dos casos. A ocorrência mais grave aconteceu na quarta-feira (4), na BR-376, em Guairaçá, onde três pessoas morreram após a batida entre dois carros. Outra vítima fatal de colisão frontal foi contabilizada no domingo, na BR-476, em Bocaiúva do Sul. As demais mortes ocorreram em um atropelamento na BR-116, em Quitandinha, na sexta-feira (5), e em uma batida transversal na BR-376, em Paranavaí, no sábado (6). A corporação destacou um fator de alerta: todos os acidentes com óbitos aconteceram em trechos de reta e com pista seca, indicando falha humana.

Durante os cinco dias de reforço na fiscalização, o excesso de velocidade foi uma das principais infrações combatidas. Os radares da PRF captaram 2.507 veículos acima do limite permitido. O flagrante mais alarmante ocorreu na tarde de sábado, na BR-277, em Paranaguá, onde um automóvel foi autuado trafegando a 196 km/h, exemplificando o comportamento de risco que impulsiona a gravidade das estatísticas. O efetivo policial também abordou mais de seis mil pessoas e cinco mil veículos, além de aplicar mais de 4,5 mil testes de bafômetro. As ações resultaram em 61 autuações por embriaguez ao volante e na prisão de oito motoristas.





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A imprudência também se refletiu em centenas de outras notificações de trânsito. Os agentes registraram 191 ultrapassagens irregulares em faixa contínua, 295 ocupantes sem o cinto de segurança e 30 casos de crianças transportadas sem a cadeirinha ou assento de elevação. O uso do telefone celular ao volante rendeu 34 multas, enquanto 72 motoristas profissionais foram flagrados descumprindo a Lei do Descanso.

Além da segurança viária, a operação atuou no combate à criminalidade ao longo da malha federal. Durante o período do feriado, a PRF apreendeu cerca de 4,5 toneladas de maconha e prendeu 38 pessoas no Paraná.