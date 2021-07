Da Redação

Colisão violenta resulta na morte de uma pessoa no Paraná

No início da noite desta quarta-feira (28), um acidente fatal foi registrado na Rua Yoneko Shime, em Londrina, município da região norte do Estado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), um homem perdeu o controle do veículo, um VW Voyage, e colidiu contra um poste. Quando os agentes chegaram no local encontraram a vítima no interior do carro.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas quando chegaram o homem já havia entrado em óbito.

O corpo do rapaz foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).