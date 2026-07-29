Colisão traseira na PR-986 deixa duas mortes entre Rolândia e Cambé

Acidente aconteceu na noite de terça-feira (28), quando uma Renault Master bateu na traseira de um semirreboque

Uma colisão na PR-986 matou duas pessoas na noite de terça-feira (28), por volta das 23h30, em Rolândia, no norte do Paraná. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 2 da rodovia, onde uma Renault Master bateu na traseira de um semirreboque que seguia no mesmo sentido.

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Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a van trafegava no sentido Rolândia a Cambé e atingiu a traseira do semirreboque acoplado a um caminhão Scania T113.

O motorista da Renault Master e o passageiro, de 22 anos, morreram no local do acidente. Já o motorista do caminhão, de 51 anos, não sofreu ferimentos. Conforme a PRE, ele era habilitado na categoria AE e fez o teste do bafômetro, que apontou resultado de 0,00 mg/L.

A colisão na PR-986 será investigada para esclarecer o que provocou o acidente.

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