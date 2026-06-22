Colisão traseira deixa motociclista de 29 anos ferido na PR-170 em Rolândia

Um motociclista de 29 anos ficou ferido após ser atingido por um carro na PR-170, em Rolândia, no início da noite de domingo (21). O acidente aconteceu por volta das 18h50, em um trecho de reta e pista nivelada.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), ambos os veículos — um automóvel Corolla Cross e uma motocicleta Dafra Kansas, os dois com placas de Lupionópolis — seguiam no mesmo sentido da via, de Rolândia em direção a Jaguapitã. No quilômetro 66 da rodovia, o carro acabou colidindo contra a traseira da moto, que trafegava logo à frente.

Com o impacto da batida, o condutor da motocicleta sofreu ferimentos e precisou ser socorrido, sendo encaminhado a um hospital da região. Devido ao atendimento médico imediato, não foi possível que ele realizasse o teste do bafômetro.

O motorista do carro, um homem de 58 anos, saiu ileso do acidente. Ele foi submetido ao teste do bafômetro pelos policiais rodoviários no local, que apontou resultado zero para o consumo de bebidas alcoólicas. As condições do tempo eram boas no momento da colisão.