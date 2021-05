Colisão seguida de capotamento é registrada na PR-090

Continua após publicidade

Por volta das 19h15 desta terça-feira (18), um acidente de trânsito envolvendo um VW Gol, com placas de Alvorada do Sul, e uma Fiat Pick-Up, de Maringá, foi registrado na PR-090, em Bela Vista do Paraíso, município paranaense.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária, os automóveis transitavam na rodovia sentido a Alvorada do Sul, quando o condutor do Gol bateu na traseira da Pick-Up, que capotou na margem direita da pista.

O motorista do Gol, de 25 anos, e o passageiro, de 15, não sofreram ferimentos. Já o condutor do veículo utilitário, de 44 anos, que não era habilitado, e uma ocupante, de 49, sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Bela Vista de Paraíso.