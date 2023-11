Colisão seguida de capotamento deixa motorista em estado grave no PR

Uma colisão seguida de capotamento deixou um motorista de 41 anos ferido gravemente na rodovia BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (27), por volta das 5h50, e envolveu um veículo Chevrolet Celta de Jaguariaíva e um Ford Fiesta, licenciado em Curitiba.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência e confirmou que o condutor do Celta foi encaminhado em estado grave para Hospital Geral Unimed (HGU), onde permanece internado. O homem ficou preso às ferragens do carro e foi atendido por equipes do Siate, do Corpo de Bombeiros.

Ainda de acordo com a PRF, o grave acidente aconteceu na altura do quilômetro 506. O Celta teria saído da pista e colidido contra uma mureta de concreto e, na sequência, bateu na lateral direita do Ford Fiesta, sendo arremessado para fora da rodovia e acabou capotando. O motorista do Fiesta não teve ferimentos e, após teste do bafômetro, teve resultado negativo.

Uma equipe do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) foi acionada para retirar o GM Celta do local. Um guincho foi necessário. Não houve congestionamento, pois ambos veículos estavam fora da pista.

