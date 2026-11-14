Colisão parte Kombi ao meio e mata quatro pessoas; crianças estão entre as vítimas

Quatro pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas em um acidente envolvendo uma Kombi e um caminhão na tarde deste sábado (14), na rodovia PR-280, em Mariópolis, no sudoeste do Paraná. As vítimas fatais — dois adultos e duas crianças — ocupavam o veículo menor, que se partiu ao meio após a colisão. As identidades e idades das vítimas ainda não foram confirmadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária.

- LEIA MAIS: Moradores registram formação de temporal em Apucarana; assista ao vídeo



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 15h30, a cerca de um quilômetro do trevo de Mariópolis, no sentido a Clevelândia. A Kombi, que havia iniciado viagem na cidade de Dois Vizinhos, deslizou na pista molhada, atingiu o guard-rail e, na sequência, bateu de frente contra o caminhão que trafegava no sentido contrário. A força do impacto foi tão grande que o veículo de carga saiu da pista, e partes da Kombi foram arrastadas por mais de 100 metros.

Os dois ocupantes da Kombi resgatados com vida foram encaminhados em estado grave para um hospital na cidade de Pato Branco. Já o motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos moderados e recebeu os primeiros socorros da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda no local da ocorrência.



