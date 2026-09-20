Colisão na PR-317 termina com três mortes após um dos automóveis pegar fogo no PR

Duas das vítimas estavam no automóvel consumido pelas chamas após a batida. Identidades ainda não foram divulgadas

Três pessoas morreram em um grave acidente envolvendo dois carros na manhã deste domingo (20), na rodovia PR-317, no trecho entre os municípios de Santo Inácio e Nossa Senhora das Graças, na região de Maringá. Com a violência do impacto da colisão, um dos automóveis pegou fogo, não dando chance de sobrevivência aos ocupantes.

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De acordo com as informações apuradas pelas equipes de resgate, duas das vítimas fatais viajavam no veículo que foi rapidamente consumido pelas chamas. A terceira pessoa que perdeu a vida ocupava o outro carro envolvido na batida. Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e agentes da Defesa Civil da região foram acionados para prestar socorro emergencial, mas, ao chegarem ao trecho, apenas constataram os óbitos, uma vez que as vítimas não resistiram à gravidade dos ferimentos.

Até o momento, as identidades das três pessoas mortas não foram divulgadas oficialmente. O local foi isolado para o trabalho das equipes de segurança, e não há detalhes confirmados sobre as circunstâncias que levaram à batida frontal. A dinâmica exata da tragédia deverá ser apurada pelas autoridades de trânsito e pela Polícia Científica nos próximos dias.