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TRAGÉDIA

Colisão na PR-317 termina com três mortes após um dos automóveis pegar fogo no PR

Duas das vítimas estavam no automóvel consumido pelas chamas após a batida. Identidades ainda não foram divulgadas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Colisão na PR-317 termina com três mortes após um dos automóveis pegar fogo no PR
Autor Foto: Reprodução/ Victor Hugo Notícias

Três pessoas morreram em um grave acidente envolvendo dois carros na manhã deste domingo (20), na rodovia PR-317, no trecho entre os municípios de Santo Inácio e Nossa Senhora das Graças, na região de Maringá. Com a violência do impacto da colisão, um dos automóveis pegou fogo, não dando chance de sobrevivência aos ocupantes.

-LEIA MAIS: Após 9 dias de buscas, bombeiros acham corpo de jovem que desapareceu durante campeonato de pesca no PR

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De acordo com as informações apuradas pelas equipes de resgate, duas das vítimas fatais viajavam no veículo que foi rapidamente consumido pelas chamas. A terceira pessoa que perdeu a vida ocupava o outro carro envolvido na batida. Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e agentes da Defesa Civil da região foram acionados para prestar socorro emergencial, mas, ao chegarem ao trecho, apenas constataram os óbitos, uma vez que as vítimas não resistiram à gravidade dos ferimentos.

Até o momento, as identidades das três pessoas mortas não foram divulgadas oficialmente. O local foi isolado para o trabalho das equipes de segurança, e não há detalhes confirmados sobre as circunstâncias que levaram à batida frontal. A dinâmica exata da tragédia deverá ser apurada pelas autoridades de trânsito e pela Polícia Científica nos próximos dias.

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