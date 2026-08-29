Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
ACIDENTE

Colisão na PR-317 faz caminhão atingir muro de empresa entre Maringá e Iguaraçu

Impacto da batida fez o veículo de carga desviar da pista e colidir contra a estrutura

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Colisão na PR-317 faz caminhão atingir muro de empresa entre Maringá e Iguaraçu
Autor Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde dos envolvidos. - Foto: Reprodução

Um grave acidente envolvendo uma van e uma carreta foi registrado na tarde deste sábado (29) na PR-317, nas proximidades da ponte do Rio Pirapó, em um trecho entre Maringá e Iguaraçu.

- LEIA MAIS: Incêndio destrói residência no Jardim Alvorada em Ivaiporã

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A colisão frontal ou lateral dos veículos fez com que o caminhão saísse da pista e atingisse o muro de uma empresa localizada às margens da rodovia.

O impacto mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros para o resgate das vítimas, que incluem tanto passageiros da van quanto o motorista do veículo de carga.

Colisão na PR-317 faz caminhão atingir muro de empresa entre Maringá e Iguaraçu
AutorFoto: Reprodução

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde dos envolvidos.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito maringa PR 317 resgate de vítimas Samu trânsito lento
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV