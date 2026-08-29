Colisão na PR-317 faz caminhão atingir muro de empresa entre Maringá e Iguaraçu

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Impacto da batida fez o veículo de carga desviar da pista e colidir contra a estrutura

Um grave acidente envolvendo uma van e uma carreta foi registrado na tarde deste sábado (29) na PR-317, nas proximidades da ponte do Rio Pirapó, em um trecho entre Maringá e Iguaraçu.

- LEIA MAIS: Incêndio destrói residência no Jardim Alvorada em Ivaiporã



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A colisão frontal ou lateral dos veículos fez com que o caminhão saísse da pista e atingisse o muro de uma empresa localizada às margens da rodovia.

O impacto mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros para o resgate das vítimas, que incluem tanto passageiros da van quanto o motorista do veículo de carga.

Foto: Reprodução Foto: Reprodução

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde dos envolvidos.

