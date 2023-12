Colisão na BR-376 deixa caminhoneiro morto em Ortigueira

Colisão aconteceu na altura do km 360 da rodovia

Um caminhoneiro morreu após um acidente ocorrido durante a madrugada desta quinta-feira (21) em Ortigueira, na região dos Campos Gerais. Segundo informações preliminares, o caminhão que o homem estava, se envolveu em uma colisão lateral com um outro caminhão na altura do km 360 da BR-376.

Por conta da colisão, a vítima fatal ficou presa às ferragens. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, chegaram a ser acionadas juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os socorristas conseguiram retirar o homem, mas ele já estava morto. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Já o estado de saúde do segundo motorista não foi divulgado.

Por conta da colisão, o trânsito ficou parcialmente interditado no local. As causas do acidente ainda serão investigadas pela PRF e pela Polícia Civil.

