Colisão na BR-373 deixa um morto e uma mulher ferida

Um trágico acidente foi registrado na quinta-feira (21) no quilômetro 382 da rodovia BR-373, em Candói no Sudoeste do Paraná . Uma pessoa morreu.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a colisão envolveu uma Ford/Ecosport com placas de Santa Rosa/RS e um caminhão Scania Guarapuava/PR.

O condutor da Ecosport, um homem de 65 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. A esposa, também de 65 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital Santa Clara, em Candói, para receber os cuidados médicos necessários.

O motorista do caminhão, por sua vez, saiu ileso do acidente. Ele realizou o teste de etilômetro, que descartou qualquer indício de ingestão de álcool.

Prestaram atendimento na ocorrência, uma ambulância da Secretaria de Saúde de Candói, Polícia Civil, Instituto Médico Legal (IML) e a Perícia Científica.

