Colisão na BR-153 em Jacarezinho deixa um morto e um ferido grave

Um acidente grave na BR-153, em Jacarezinho (PR), deixou um morto e um ferido grave na manhã desta segunda-feira (28). A batida frontal envolveu dois veículos e mobilizou equipes de resgate e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Por volta das 5 horas, a PRF foi acionada pelo Corpo de Bombeiros para atender o acidente no km 22,4 da rodovia.

Os veículos envolvidos foram um VW Saveiro, viatura de inspeção da CCR EPR (concessionária que administra rodovias), e um GM Montana, com placas de Sorocaba (SP).

O motorista da picape Montana, de 68 anos, morreu no local devido aos ferimentos. Já o ocupante do veículo da EPR de 25 anos foi levado ao hospital com lesões graves.

As circunstâncias que levaram ao acidente estão sendo apuradas pela PRF.

