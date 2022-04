Colisão mobiliza aéreo do Samu na PR317; um morto

Da Redação

O motorista do sedan morreu no local, antes que o socorro aéreo chegasse

Uma colisão envolvendo uma SUV e um sedan aconteceu na tarde deste sábado (16), na PR 317, no trecho entre Maringá e Iguaraçu. Os dois veículos bateram de frente e o motorista do sedan, um homem de 60 anos, ficou preso nas ferragens e morreu antes que o socorro chegasse.

continua após publicidade .

No outro veículo, um casal escapou do acidente sem ferimentos, segundo informações do Samu de Maringá. O casal dispensou o atendimento pelo Samu e se encaminhou por conta própria após o ocorrido. A mulher, inclusive, é uma gestante.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual, de Iguaraçu, e mobilizou o Samu de Maringá, inclusive com suporte das operações aéreas da unidade.