Colisão frontal na BR-277 deixa dois motoristas feridos no Paraná
Acidente aconteceu na noite de domingo (30), no km 213 da rodovia. Vítimas, de 47 e 29 anos, foram levadas ao Hospital de Palmeira
Uma colisão frontal na BR-277 deixou dois motoristas feridos na noite de domingo (30), em Teixeira Soares, nos Campos Gerais do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 19h, no km 213 da rodovia, e envolveu um Fiat Palio e uma VW Saveiro.
Os veículos tinham placas de Teixeira Soares e Curitiba, respectivamente. O motorista do Palio de 47 anos e condutor da Saveiro de 29 anos ficaram feridos
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Após o acidente, as duas vítimas receberam atendimento e foram encaminhadas ao Hospital de Palmeira, no Paraná.
Não foram informados detalhes sobre o estado de saúde dos motoristas. As causas do acidente estão sendo apuradas.
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