Colisão frontal entre VW Gol e Celta mata jovens no norte do Paraná

Quatro jovens morreram em um acidente de trânsito envolvendo dois veículos em um trecho da PR-436, em Ribeirão do Pinhal, norte do Paraná. O fato foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) por volta das 3h25 da madrugada deste sábado, dia 22 de julho.

Conforme as informações da corporação, um carro Volkswagen Gol, ocupado por duas jovens de 26 e 25 anos, trafegava sentido ao entroncamento da rodovia, quando colidiu frontalmente contra um Chevrolet Celta, que continha três homens de 22, 27 e 29 anos. Os automóveis que se envolveram na batida transitavam em sentidos contrários.

A PRE informou que a colisão ocorreu no quilômetro 58 da rodovia. Apenas um dos ocupantes - um homem que estava no Celta - foi socorrido com vida. Ele foi encaminhado com ferimentos moderados para um hospital de Bandeirantes, também no norte do estado.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para recolher os corpos das vítimas, que foram identificadas como Caio Fernando Mattos Bueno, Maicon Leonidas de Oliveira, Tatiane Pedroso e Letícia Escarabel.

