Colisão frontal entre três carros deixa dois mortos e dois feridos na PR-486

Um grave acidente envolvendo três veículos resultou na morte de duas pessoas e deixou outras duas feridas na noite desta quarta-feira (13), na PR-486, em Alto Piquiri, no noroeste do Paraná. A colisão ocorreu por volta das 18h30, no quilômetro 119 da rodovia, no trecho que liga o município a Perobal. As vítimas fatais foram identificadas como um homem de 54 anos e uma mulher de 36 anos, ambos condutores de veículos envolvidos na batida, que morreram antes da chegada do socorro médico.

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De acordo com o levantamento da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a dinâmica do acidente indica que um dos automóveis invadiu a pista contrária, atingindo inicialmente a lateral de um carro que vinha no sentido oposto. Após o primeiro impacto, o mesmo veículo colidiu frontalmente com um terceiro automóvel que trafegava logo atrás. Apesar da gravidade da ocorrência, a polícia informou que as condições climáticas e de visibilidade eram boas no momento da colisão.

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Além das mortes confirmadas no local, um homem de 53 anos e uma jovem de 21 anos sofreram ferimentos e foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ambos foram encaminhados para uma unidade hospitalar em Umuarama para avaliação e cuidados médicos. Os corpos das vítimas fatais foram removidos e a pista passou por perícia para auxiliar na apuração das responsabilidades pelo acidente.