Colisão frontal entre picapes deixa um morto e um ferido na BR-369

Vítima fatal de 42 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local; condutor que causou a batida foi levado ao hospital

Um acidente fatal na madrugada desta terça-feira (28) deixou um homem de 42 anos morto e outro de 53 anos ferido no km 34 da BR-369, no município de Andirá (PR). A colisão frontal entre duas picapes aconteceu por volta das 0h50.

📰 LEIA MAIS: Buscas por fotógrafa londrinense que caiu em rio no PR continuam nesta terça-feira

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo o levantamento pericial da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de uma Nissan Frontier que trafegava no sentido crescente invadiu a faixa contrária e atingiu de frente uma VW Nova Saveiro, que vinha no sentido oposto. Com a força do impacto, a Frontier ficou parada no meio da pista, enquanto a Saveiro foi arremessada para fora da rodovia.

O condutor da Saveiro, morador de Ourinhos (SP), não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Já o motorista da Frontier, morador de Andirá, sofreu lesões, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para atendimento médico em um hospital da região.

De acordo com a PRF, a batida ocorreu em um trecho de pista simples e reta, com pavimento seco, acostamento e boas condições de visibilidade, apesar do horário noturno. A velocidade máxima permitida no trecho para ambos os veículos era de 100 km/h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias do Paraná



A polícia aproveitou o caso para reforçar o alerta sobre a importância de respeitar a faixa de circulação e manter a atenção constante ao volante, destacando que a invasão da pista contrária é uma das causas mais frequentes de colisões frontais graves no país.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Divulgação/PRF Foto: Divulgação/PRF



