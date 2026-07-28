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Colisão frontal entre picapes deixa um morto e um ferido na BR-369

Vítima fatal de 42 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local; condutor que causou a batida foi levado ao hospital

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 08:38:18 Editado em 28.07.2026, 08:39:48
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Colisão frontal entre picapes deixa um morto e um ferido na BR-369
Autor Acidente fatal aconteceu na madrugada desta terça-feira (28) - Foto: Divulgação/PRF

Um acidente fatal na madrugada desta terça-feira (28) deixou um homem de 42 anos morto e outro de 53 anos ferido no km 34 da BR-369, no município de Andirá (PR). A colisão frontal entre duas picapes aconteceu por volta das 0h50.

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Segundo o levantamento pericial da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de uma Nissan Frontier que trafegava no sentido crescente invadiu a faixa contrária e atingiu de frente uma VW Nova Saveiro, que vinha no sentido oposto. Com a força do impacto, a Frontier ficou parada no meio da pista, enquanto a Saveiro foi arremessada para fora da rodovia.

O condutor da Saveiro, morador de Ourinhos (SP), não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Já o motorista da Frontier, morador de Andirá, sofreu lesões, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para atendimento médico em um hospital da região.

De acordo com a PRF, a batida ocorreu em um trecho de pista simples e reta, com pavimento seco, acostamento e boas condições de visibilidade, apesar do horário noturno. A velocidade máxima permitida no trecho para ambos os veículos era de 100 km/h.

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A polícia aproveitou o caso para reforçar o alerta sobre a importância de respeitar a faixa de circulação e manter a atenção constante ao volante, destacando que a invasão da pista contrária é uma das causas mais frequentes de colisões frontais graves no país.


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Colisão frontal entre picapes deixa um morto e um ferido na BR-369
AutorFoto: Divulgação/PRF


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