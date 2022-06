Colisão frontal entre Palio e caminhão tira vida de um homem na BR-277

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O acidente foi na altura do no KM 473 da BR-277, em Nova Laranjeiras

Um grave acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (26), por volta das 19 horas, tirou a vida de um homem, na BR-277, em Nova Laranjeiras.

continua após publicidade .

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a batida frontal envolveu um veículo Palio e um caminhão bitrem, no KM 473 da rodovia.

O motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O condutor do caminhão sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Pronto Atendimento do Hospital em Laranjeiras do Sul.

continua após publicidade .

O Instituto Médico Legal foi acionado para recolher o corpo da vítima, que não portava documentos e não foi identificada até o fechamento da matéria.

* Com informações CGN