Colisão frontal entre motocicletas mata duas pessoas no PR

Dois motociclistas morreram por volta das 20h30 de segunda-feira (6) quando duas motocicletas colidiram frontalmente na PR-272, no município de Tomazina no Paraná.

Se envolveram no acidente uma Yamaha/Ybr com placa de Wenceslau Braz-PR pilotada por um jovem de 28 anos e uma Honda/160 Fan placa de Jaú-SP conduzida por um homem de 39 anos. Os condutores morreram no local do acidente.

Conforme informações colhidas no local pela Polícia Rodoviária Estadual, o acidente foi na altura do quilometro 50, quando as motos que trafegavam sentido contrário colidiram frontalmente.

As vítimas foram encaminhadas Instituto Médico Legal de Jacarezinho.