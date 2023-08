Colisão frontal entre moto e carro na BR-116 deixa dois mortos; vídeo

A tragédia ocorreu no final da madrugada deste sábado

Uma tragédia foi registrada no final da madrugada deste sábado, 5 de agosto, em um trecho da BR-116, em Mandirituba, Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma motocicleta Honda CG 125 colidiu frontalmente contra um veículo Fiat Fiorino.

Devido à gravidade do acidente, os ocupantes da moto morreram no local. A PRF informou que a batida foi registrada no quilômetro 154 da rodovia.

Equipes da Arteris Planalto Sul, concessionária responsável pela rodovia, também foi acionada para atender a ocorrência. Segundo a empresa, o motorista do carro sofreu ferimentos moderados e precisou ser encaminhado para o Hospital do Trabalhador para receber os devidos cuidados.

O fluxo de veículos precisou ser suspenso no local para as autoridades poderem trabalhar no acidente. O Instituto Médico Legal (IML) foi solicitado para recolher os corpos das vítimas, que até o momento não foram identificadas.

O trânsito no local só foi liberado por volta das 8h20.

