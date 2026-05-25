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PR-463

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa quatro mortos no PR

Vítimas são três homens e uma mulher, que morreram no local após colisão na noite de domingo

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 15:41:57 Editado em 25.05.2026, 15:41:50
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Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa quatro mortos no PR
Autor Equipes do Samu constataram os óbitos ainda na rodovia - Foto: PRE

Quatro pessoas morreram após uma colisão frontal entre um carro e uma caminhonete na rodovia PR-463, no município de Colorado, na região Noroeste do Paraná. A batida foi registrada na noite de domingo (24) e, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), não houve sobreviventes.

-LEIA MAIS: O que a polícia já sabe sobre triplo homicídio registrado em Sarandi (PR)

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As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas constataram os óbitos ainda no local da tragédia, na altura do quilômetro 52 da via. As vítimas são três homens, com idades de 32, 47 e 58 anos, e uma mulher, que não teve a idade confirmada. As identidades oficiais não foram divulgadas pelas autoridades.

Após os trabalhos de perícia, a Polícia Científica de Paranavaí foi responsável por recolher os corpos. A PRE informou que ainda não foi possível determinar a dinâmica exata do acidente ou o sentido em que os veículos trafegavam no momento do choque. Após o atendimento, o carro e a caminhonete foram removidos e encaminhados ao pátio do posto rodoviário de Colorado, pois apresentavam pendências administrativas. As causas do acidente serão apuradas.

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