Colisão frontal entre carro e caminhão na BR-376 deixa um morto

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão terminou com uma vítima fatal no fim da noite dessa quinta-feira (20), em um trecho da BR-376, em Ortigueira, Campos Gerais do Paraná. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência.

De acordo com as informações da corporação, um automóvel Renault Logan, com placas de São Paulo, transitava sentido Imbaú/Mauá da Serra, quando, na altura do quilômetro 366, acabou colidindo frontalmente com um caminhão, que trafegava no sentido contrário.

Devido ao acidente, o motorista do automóvel ficou preso entre as ferragens. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros de Telêmaco Borba, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Ortigueira chegaram a ser acionadas para socorrer o homem, mas nada pôde ser feito. A vítima entrou em óbito no local.

A Polícia Científica foi acionada para realizar uma perícia. O corpo da vítima, que até o momento não foi identificada, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

