Colisão frontal entre carro e caminhão deixa dois feridos na BR-163

Uma colisão frontal entre um carro e um caminhão na noite deste domingo (26), na rodovia BR-163, em Bom Jesus do Sul, no sudoeste paranaense, deixou duas pessoas feridas.

O acidente de trânsito envolveu GM/Astra e um caminhão Scania, carregado com grãos que capotou bloqueando toda pista.

De acordo com o Corpo de Bombeiros a guarnição foi acionada por volta das 19h30. O motorista do carro, um homem de 40 anos estava encarcerado, consciente e orientado e reclamando de no braço esquerdo e tórax.

Ele foi atendido num primeiro momento pela equipe do Samu de Santo Antônio do Sudoeste, juntamente com a Defesa Civil que já estava com um desencarcerador operando no local.

O motorista do caminhão, um homem de 45 anos, estava fora do veículo, com escoriações pelo corpo e se queixando de dor na perna esquerda.

Os dois condutores foram encaminhados ao Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira para atendimento médico.

A Polícia Militar e o BPFRON auxiliaram a Polícia Rodoviária Federal de Planalto no atendimento ao acidente.

fonte: Corpo de Bombeiros O caminhão capotou após a batida frontal

* Com informações PP News

