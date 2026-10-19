Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
TRAGÉDIA

Colisão frontal entre carretas mata motorista e bloqueia a BR-277 no PR

Acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (19) após um dos veículos invadir a pista contrária

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Colisão frontal entre carretas mata motorista e bloqueia a BR-277 no PR
Autor A batida aconteceu depois que uma das carretas invadiu a faixa contrária por motivos que ainda estão sendo investigados - Foto: PRF

Uma colisão frontal envolvendo duas carretas resultou na morte de um homem de 42 anos e causou a interdição total da BR-277, em Palmeira, na região dos Campos Gerais do Paraná, na tarde desta segunda-feira (19). O acidente foi registrado por volta das 14h50, no quilômetro 198 da rodovia.

- leia mais: Instrutora de autoescola com a CNH cassada é autuada em Curitiba

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com os levantamentos preliminares, a batida aconteceu depois que uma das carretas invadiu a faixa contrária por motivos que ainda estão sendo investigados. O motorista que perdeu a vida conduzia um veículo que havia descarregado no Porto de Paranaguá, no litoral paranaense, e retornava vazio para o município de Boa Ventura de São Roque (PR). O outro caminhão envolvido no acidente fazia o trajeto entre Assis Chateaubriand (PR) e São Francisco do Sul (SC).

Colisão frontal entre carretas mata motorista e bloqueia a BR-277 no PR
AutorFoto: PRF

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência e apurar as circunstâncias que levaram à invasão da pista. Em virtude do acidente e da necessidade de realização dos trabalhos periciais no local, a rodovia permanece completamente bloqueada, gerando um congestionamento que já atinge cinco quilômetros de extensão, sem qualquer previsão para a liberação do trânsito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente BR 277 caminhões Polícia Rodoviaria federal Segurança no Trânsito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV