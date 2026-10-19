Colisão frontal entre carretas mata motorista e bloqueia a BR-277 no PR

Uma colisão frontal envolvendo duas carretas resultou na morte de um homem de 42 anos e causou a interdição total da BR-277, em Palmeira, na região dos Campos Gerais do Paraná, na tarde desta segunda-feira (19). O acidente foi registrado por volta das 14h50, no quilômetro 198 da rodovia.

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De acordo com os levantamentos preliminares, a batida aconteceu depois que uma das carretas invadiu a faixa contrária por motivos que ainda estão sendo investigados. O motorista que perdeu a vida conduzia um veículo que havia descarregado no Porto de Paranaguá, no litoral paranaense, e retornava vazio para o município de Boa Ventura de São Roque (PR). O outro caminhão envolvido no acidente fazia o trajeto entre Assis Chateaubriand (PR) e São Francisco do Sul (SC).

Foto: PRF Foto: PRF

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência e apurar as circunstâncias que levaram à invasão da pista. Em virtude do acidente e da necessidade de realização dos trabalhos periciais no local, a rodovia permanece completamente bloqueada, gerando um congestionamento que já atinge cinco quilômetros de extensão, sem qualquer previsão para a liberação do trânsito.