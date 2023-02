Colisão frontal entre caminhões na PRC-280 deixa um morto e um ferido

Da Redação

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um grave acidente entre dois caminhões na PRC-280, próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Estadual, em Palmas, no Sudoeste do Paraná. O acidente foi na madrugada, por volta das 0h45, desta quarta-feira.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a colisão frontal envolveu uma carreta Mercedes-Benz/Atron com placas de Caçador/SC carregado com batatas e um caminhão DAF com placas de Capinzal/SC.

O motorista de 44 anos, que dirigia o Mercedes-Benz ficou preso às ferragens e morreu no local. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Pato Branco.

O condutor do outro caminhão também ficou ferido e foi encaminhado para unidade hospitalar com ferimentos moderados.

Houve necessidade de interdição da pista e o trânsito só voltou a fluir normalmente nos dois sentidos por volta das 10 horas. As causas do acidente estão sendo apuradas.

