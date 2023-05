Colisão frontal entre caminhões na BR-369 deixa uma pessoa morta

Da Redação

O caminhoneiro, de 50 anos, morreu com o impacto da batida

Uma colisão frontal entre dois caminhões na BR-369, em Corbélia, no Oeste do Paraná, deixou uma pessoa morta segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O grave acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (16).

Uma câmera de segurança de um comércio localizado às margens da rodovia registrou o momento da batida. Nas imagens é possível ver um caminhão parado em um acostamento, na altura do quilômetro 519, aguardando para cruzar as pistas e acessar uma empresa do outro lado.

Conforme os registros, o caminhoneiro efetua a manobra em velocidade reduzida. Um segundo caminhão aparece nas gravações e reduz a velocidade ao ver o veículo cruzando via. Nesse momento, porém, um bitrem que vinha logo atrás, para não bater na traseira desse caminhão, invade a contramão e bate frontalmente com um caminhão que vinha no sentido contrário.

O condutor do último veículo envolvido, de 50 anos, morreu com o impacto da batida.





Fonte: Informações g1 Paraná.

