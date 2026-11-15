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Colisão frontal entre caminhões em ponte da PR-151 deixa dois motoristas mortos no PR

Vítimas viajavam sozinhas e ainda não foram identificadas pela Polícia Rodoviária Estadual. Rodovia precisou ser interditada para limpeza da pista

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Colisão frontal entre caminhões em ponte da PR-151 deixa dois motoristas mortos no PR
Autor Foto: PRE

Dois motoristas morreram na noite deste sábado (14) em uma colisão frontal entre dois caminhões na rodovia PR-151, no município de Jaguariaíva, na região dos Campos Gerais do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu no quilômetro 233 da via, exatamente sobre a ponte que atravessa o Rio Lambari. Os condutores viajavam sozinhos e morreram no local antes mesmo da chegada do socorro médico.

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As autoridades policiais informaram que um dos veículos envolvidos era da cidade de Imbituva (PR), estava carregado com madeira serrada e trafegava no sentido Jaguariaíva. O outro caminhão, originário de Dionísio Cerqueira (SC), transportava bobinas de papel e seguia em direção a Piraí do Sul. Até a manhã deste domingo, a PRE ainda não havia confirmado a identidade das duas vítimas.

A violência do impacto fez com que o semirreboque do caminhão carregado com madeira despencasse da ponte. Por conta da gravidade do acidente, o trecho da rodovia precisou ser bloqueado temporariamente para permitir o trabalho das equipes de atendimento, a remoção das partes dos veículos destruídos e a limpeza das cargas que obstruíam a passagem. A via já foi liberada, e as causas e circunstâncias da batida serão agora investigadas pela polícia.

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