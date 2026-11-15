Colisão frontal entre caminhões em ponte da PR-151 deixa dois motoristas mortos no PR
Vítimas viajavam sozinhas e ainda não foram identificadas pela Polícia Rodoviária Estadual. Rodovia precisou ser interditada para limpeza da pista
Dois motoristas morreram na noite deste sábado (14) em uma colisão frontal entre dois caminhões na rodovia PR-151, no município de Jaguariaíva, na região dos Campos Gerais do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu no quilômetro 233 da via, exatamente sobre a ponte que atravessa o Rio Lambari. Os condutores viajavam sozinhos e morreram no local antes mesmo da chegada do socorro médico.
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As autoridades policiais informaram que um dos veículos envolvidos era da cidade de Imbituva (PR), estava carregado com madeira serrada e trafegava no sentido Jaguariaíva. O outro caminhão, originário de Dionísio Cerqueira (SC), transportava bobinas de papel e seguia em direção a Piraí do Sul. Até a manhã deste domingo, a PRE ainda não havia confirmado a identidade das duas vítimas.
A violência do impacto fez com que o semirreboque do caminhão carregado com madeira despencasse da ponte. Por conta da gravidade do acidente, o trecho da rodovia precisou ser bloqueado temporariamente para permitir o trabalho das equipes de atendimento, a remoção das partes dos veículos destruídos e a limpeza das cargas que obstruíam a passagem. A via já foi liberada, e as causas e circunstâncias da batida serão agora investigadas pela polícia.