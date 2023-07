Colisão frontal entre caminhões deixa um morto e interdita pista no PR

O aeromédico do Samu foi chamado

Socorristas do Bombeiros e Samu atendem a ocorrência

Os caminhões estavam carregados com soja

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma pessoa morreu e duas estão gravemente feridas após um acidente envolvendo dois caminhões na PRC-487, na manhã desta sexta-feira (7), entre os municípios de Iretama e Nova Tebas, no Norte do Paraná.

continua após publicidade

Conforme informações dos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os dois veículos colidiram frontalmente e uma das passageiras, uma idosa de 61 anos, morreu na hora. Duas outras pessoas ficaram presas nas ferragens.

- LEIA MAIS: Quatro pessoas ficam feridas após carro bater contra árvore na BR-376

continua após publicidade

O grave acidente aconteceu em um trecho de reta simples, próximo à ponte do Rio Muquilão, na zona rural. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada para atender a ocorrência e interditou a pista. Os caminhões estavam carregados com soja, e a carga ficou espalhada pela rodovia.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do aeromédico do Samu também foram chamados.

Veja:

continua após publicidade

Siga o TNOnline no Google News