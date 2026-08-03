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ACIDENTE

Colisão frontal deixa duas pessoas feridas na BR-376 em Ortigueira

Motociclista e passageira foram levados ao hospital após acidente no km 335

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.08.2026, 10:52:05 Editado em 03.08.2026, 10:51:57
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Colisão frontal deixa duas pessoas feridas na BR-376 em Ortigueira
Autor Acidente foi registrado em Ortigueira - Foto: PRF

Uma colisão frontal entre um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na noite deste domingo (2), no quilômetro 335 da BR-376, em Ortigueira (PR). O acidente ocorreu por volta das 19h45, em um trecho de curva da rodovia. O condutor e a passageira da moto foram prontamente socorridos por equipes da concessionária Motiva, responsável pela via, e encaminhados para atendimento médico no hospital do município.

-LEIA MAIS: Acidente entre dois carros deixa um morto e cinco feridos na PR-444 em Mandaguari

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De acordo com os levantamentos iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu porque ambos os veículos — um Toyota Corolla e a motocicleta — transitavam sobre a linha divisória de fluxos, que é sinalizada com faixa dupla contínua. Devido à força do impacto, o automóvel sofreu danos de grande proporção na parte dianteira.

Apesar da gravidade da colisão, o motorista do Corolla saiu ileso e permaneceu no local durante todo o trabalho das equipes de resgate. A PRF assumiu a sinalização do trecho, o atendimento da ocorrência e o registro do caso. As causas exatas e as circunstâncias que levaram à invasão da faixa central ainda serão apuradas pelas autoridades.

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acidente de transito BR 376 colisão Ortigueira Segurança Viária
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