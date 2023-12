Colisão frontal deixa dois mortos e duas pessoas feridas na PR-158

Batida foi no km 433 da PR-158 em Rio Bonito do Iguaçu

Na noite de segunda-feira (25), duas pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente no km 433 da PR-158 em Rio Bonito do Iguaçu, no Oeste do Paraná.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a colisão frontal envolveu um veículo Fiat Palio e VW Gol.

Socorristas do Samu e do Siate prestaram atendimentos às vítimas feridas que foram encaminhadas em estado grave a hospitais na região.

De acordo com o 3º Sargento Gilberto, do Corpo de Bombeiros, os dois homens que foram a óbito seriam os condutores dos veículos. As identidades das vítimas não foram informadas

Polícia Civil e Criminalística foram acionadas ao local. Os corpos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal.

* Com informações de Fabrício Eduardo e CGN

