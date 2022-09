Colisão envolvendo viatura, carro-forte e camionete é registrada no PR

Da Redação

Foi registrado um grave acidente envolvendo uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), em Cândido de Abreu, região central do Paraná, nesta segunda-feira (5), quando dois policiais ficaram feridos. Além do veículo citado, ainda estavam um carro-forte e uma caminhonete L-200 Triton.

O1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros, em Ivaiporã; a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com apoio aéreo, e a Polícia Rodoviária Estadual, foram acionados para atender o acidente na região de Cândido de Abreu, sentido Reserva, na região dos Três Bicos, na PR-487.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, um dos dois policiais que estava na viatura foi encaminhado pelo aéreo do Samu para um hospital de Maringá, com suspeita de fratura na perna. Já o outro policial, foi levado pelo atendimento básico do Samu para um hospital da região.

Outro acidente

Dois rapazes foram atropelados na manhã deste domingo (4), na Avenida Gaturamo, próximo ao cemitério municipal, em Arapongas. O motorista fugiu do local, sem prestar socorro.

Socorristas do Siate, do Corpo de Bombeiros, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foram acionados por populares para fazer o atendimento das vítimas. A Polícia Militar (PM) também foi acionada.

O atropelamento aconteceu próximo a um cruzamento com semáforo e faixa de pedestres.

