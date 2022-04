Da Redação

Colisão envolvendo três veículos deixa um morto na BR-376

Um acidente fatal foi registrado neste domingo (17), em Palmeira, Paraná. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), três veículos colidiram na BR-376 e, no acidente, uma pessoa morreu e três ficaram feridas.

continua após publicidade .

A PRF informou que um dos automóveis voltava de Palmeira e foi acessar um retorno para Curitiba. Ao realizar a manobra, o motorista não viu o outro veículo e acabou o atingindo. Com a batida, o carro atingido parou na pista contrária e bateu em mais um automóvel.

De acordo com os bombeiros, o motorista de um dos carros morreu no local, e a esposa dele foi encaminhada para um hospital de Ponta Grossa, também nos Campos Gerais.



continua após publicidade .

As outras duas vítimas tiveram ferimentos leves e recusaram encaminhamento médico, segundo os bombeiros. As vítimas graves estavam no veículo que causou o acidente, segundo a PRF.

Por causa do acidente, parte da pista foi bloqueada e o trânsito ficou lento no trecho.

O corpo da vítima será levado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Com informações do g1.