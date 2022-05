Colisão envolvendo três caminhões deixa duas pessoas feridas

Da Redação

Uma colisão envolvendo três caminhões foi registrada na manhã desta terça-feira (24), na PR-323, entre Cianorte e Jussara, Paraná. Duas pessoas ficaram presas às ferragens e precisaram ser encaminhadas para um hospital.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência. De acordo com as informações repassadas à corporação, o acidente aconteceu após um carro, que trafegava sentido Cianorte, precisar reduzir a velocidade. Um caminhão que seguia no mesmo sentido conseguiu parar.

Na sequência, um segundo caminhão, que também trafegava para Cianorte, bateu na traseira do primeiro. Após isso, um terceiro caminhão, que estava no sentido contrário, também se envolveu na batida.

As pessoas que ficaram presas às ferragens não sofreram ferimentos graves. Elas foram levadas para um hospital de Cianorte.

O trecho em que houve a colisão precisou ser interditado por cerca de uma hora. Por volta das 8h, o trânsito estava seguindo pelo acostamento, com congestionamento de quase três quilômetros.

Os veículos envolvidos no acidente foram retirados com a ajuda de guinchos.

Com informações do G1.