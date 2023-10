Colisão envolvendo micro-ônibus na PR-493 deixa trabalhadores feridos

Um grave acidente de trânsito na rodovia PR-493, no KM 58, entre Verê e Dois Vizinhos, deixou vários feridos. A batida envolveu um micro-ônibus Mercedes-Benz, que transportava trabalhadores, e um caminhão VW/17.220.

Segundo relatos de testemunhas, o acidente ocorreu por volta das 17h30. O micro-ônibus, responsável pelo transporte de trabalhadores, teve a parte frontal e lateral bastante danificada.

Por sua vez, o caminhão, após colisão com o micro-ônibus perdeu o controle, bateu com um Fiat/Uno estacionado, após isso colidiu com o muro de uma casa e finalmente parou no quintal.

As equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros, juntamente com profissionais de saúde locais, prestaram atendimento às vítimas. O número exato de feridos, e informações fornecidas sobre o estado de saúde das vítimas ainda são aguardadas.

A Polícia Militar auxiliou e controlou o trânsito até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual, que investigará as causas do acidente.

