Colisão envolvendo ambulância no Paraná deixa quatro feridos

Acidente foi na região da Lapa

Um grave acidente de trânsito no KM 185 da Rodovia do Xisto (BR-476), na região da Lapa, Região Metropolitana de Curitiba (RMC) deixou quatro pessoas feridas. A colisão que envolveu quatro carros, incluído uma ambulância ocorreu no sábado (26).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida envolveu um Gol, um Uno, um Ecosport e uma ambulância. O acidente foi uma colisão lateral, seguida de colisão frontal e tombamento.

Das quatro vítimas, três pessoas ficaram gravemente feridas e uma teve ferimentos moderados. Outras seis pessoas saíram ilesas.

As vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital do Trabalhador e ao Hospital Municipal de Araucária.

