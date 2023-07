Colisão entre veículos na PR-466 mata homem de 44 anos; veja detalhes

A sexta-feira, dia 30 de junho, foi violenta nas rodovias paranaenses. Na PRC-466, em Boa Ventura de São Roque, região central do estado, por exemplo, um homem de 44 anos morreu e uma mulher, de 45, ficou ferida após se envolverem em um acidente de trânsito por volta das 21h. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

De acordo com as informações das autoridades, dois carros bateram em um trecho da rodovia. Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente.

O motorista de um dos automóveis, de 44 anos, morreu no local devido aos ferimentos sofridos. A passageira, de 45, foi encaminhada pelas equipes de socorro a um hospital de Pitanga, também na região central do Paraná.

O condutor do outro veículo, de 38 anos, saiu ileso da batida.

A polícia investiga as causas do acidente.

