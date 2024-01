Colisão entre veículos na BR-158 deixa dois mortos e cinco feridos

Acidente ocorreu no trecho entre Pato Branco e Coronel Vivida

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde de terça-feira (2), na rodovia BR-158, no trecho entre Pato Branco e Coronel Vivida, no Sudoeste do Paraná. Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas.

Equipes da Policia Rodoviária Estadual (PRF), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros atenderam o acidente.

De acordo com as informações dos socorristas, a colisão envolveu um automóvel Hyundai/HB 20 e um Fiat/Palio, duas pessoas morreram no local, três tiveram ferimentos graves e outras duas, ferimentos leves.

A Polícia Civil e Instituto de Criminalística foram acionados e os corpos foram recolhidos ao Instituto Médico Legal (IML) A identificação das vítimas ainda não tinha sido divulgada até o fechamento desta reportagem.

