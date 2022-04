Da Redação

Colisão entre veículos mata bebê e outras três pessoas na BR-277

Uma colisão fatal foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta segunda-feira (11), na BR-277, em Foz do Iguaçu, Paraná. De acordo com as autoridades, um bebê de aproximadamente um ano e outras três pessoas morreram no acidente. Todas as vítimas estavam no mesmo veículo, que partiu ao meio com o impacto da batida.

A polícia informou que além da criança, as vítimas foram um homem e duas mulheres, que não tiveram as idades divulgadas.



A PRF informou que, durante o acidente, um dos motoristas envolvidos estava embriagado. Ele foi preso e encaminhado para uma delegacia.

