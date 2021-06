Colisão entre veículos é registrada na manhã desta segunda

Continua após publicidade

Na manhã desta segunda-feira (07), um acidente de trânsito, envolvendo dois veículos, foi registrado no cruzamento da Rua Amapá com a Avenida Leste-Oeste, em Londrina.

Segundo o Corpo de Bombeiros, após a colisão, um dos automóveis bateu em uma árvore e parou no canteiro central da avenida. O condutor sofreu ferimentos.

De acordo com as informações do G1, o motorista que sofreu ferimentos é um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e estava a caminho do trabalho.

O motorista do outro carro recusou atendimento.

Um fator que pode ter contribuído para a colisão é a chuva. A pista estava molhada quando o acidente aconteceu.