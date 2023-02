Colisão entre van e caminhão na BR-277 deixa oito pessoas feridas

Da Redação

O acidente foi registrado na madrugada desta terça-feira

Um acidente de trânsito, envolvendo uma van e um caminhão, foi registrado na madrugada desta terça-feira (21), na BR-277, em Palmeira, município que pertence aos Campos Gerais do Paraná. A colisão entre os veículos deixou oito pessoas feridas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência. De acordo com as informações da corporação, a batida aconteceu após o motorista do caminhão, que tem placas de Campo Mourão, perder o controle da direção quando trafegava sentido a Curitiba. O veículo de carga saiu parcialmente da pista, adentrou a faixa contrária e desengatou um semirreboque, que tombou e derramou a carga pela pista.

O outro automóvel, que transitava no sentido contrário, acabou colidindo na lateral do semirreboque. Com isso, foi parar fora da pista.

Os feridos, sendo quatro mulheres e quatro homens peruanos, eram ocupantes da van e precisaram ser socorridos. Eles foram encaminhados para um hospital da cidade.

Os motoristas envolvidos no acidente não ficaram feridos.

