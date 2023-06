Colisão entre três veículos deixa um morto na BR-373, no Paraná

O condutor do Gol morreu no local do acidente

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem morreu em acidente entre três veículos na BR-373, na manhã desta sexta-feira (16). Se envolveram na colisão, um automóvel VW/Gol, uma Toyota/Hilux e um Toyota/Corolla, em Chopinzinho (PR),

continua após publicidade

O acidente foi por volta de 06h20 na comunidade de Mato Branco, sentido a Candói. O condutor do Gol morreu no local do acidente. Os outros dois condutores sofreram apenas escoriações.

- LEIA MAIS: Motociclista de 18 anos fica ferida em acidente na região central

continua após publicidade

Segundo informações do condutor da Hilux que seguia sentido a Condói, o veículo Gol que vinha no sentido contrário ultrapassou um caminhão e bateu de frente contra a caminhonete.



O condutor do Corolla não conseguiu frear e acabou colidindo na lateral da caminhonete. O Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionados, mas apenas constataram o óbito.

Após liberado no local o corpo do condutor que não foi identificado no local, foi encaminhado ao IML de Pato Branco. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e organizou o trânsito que ficou congestionado nos dois sentidos e só começou a ser liberado por volta das 12 horas

Com informações PP News

Siga o TNOnline no Google News