Colisão entre três carros deixa dois mortos e dois feridos no norte do PR

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo três automóveis na PR-486, em Alto Piquiri, no noroeste do Paraná. A colisão múltipla ocorreu na noite de quarta-feira (13), por volta das 18h30, no quilômetro 119,5 da rodovia, no trecho que liga o município a Perobal.

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De acordo com as informações apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a dinâmica do acidente teve início quando um dos veículos colidiu lateralmente contra um carro que seguia no sentido oposto da via.

Logo após esse primeiro choque, o automóvel invadiu a pista e atingiu frontalmente um terceiro carro, que viajava logo atrás do segundo veículo envolvido. O impacto extremo da batida causou a morte instantânea do motorista de um dos carros, um homem de 54 anos, e da condutora de outro veículo, uma mulher de 36 anos.

As equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o local e prestaram os primeiros socorros aos sobreviventes. Um homem de 53 anos e uma jovem de 21 anos sofreram ferimentos e foram estabilizados antes de serem encaminhados para uma unidade hospitalar na cidade de Umuarama. A Polícia Rodoviária Estadual destacou ainda que as condições de visibilidade e clima eram favoráveis, com tempo bom no momento exato do acidente.