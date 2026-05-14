TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
GRAVE

Colisão entre três carros deixa dois mortos e dois feridos no norte do PR

Acidente ocorreu na noite de quarta-feira (13) no trecho entre Alto Piquiri e Perobal; vítimas feridas foram levadas para hospital em Umuarama

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 07:48:31 Editado em 14.05.2026, 07:48:25
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Colisão entre três carros deixa dois mortos e dois feridos no norte do PR
Autor Acidente foi registrado na noite de quarta-feira - Foto: PRE

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo três automóveis na PR-486, em Alto Piquiri, no noroeste do Paraná. A colisão múltipla ocorreu na noite de quarta-feira (13), por volta das 18h30, no quilômetro 119,5 da rodovia, no trecho que liga o município a Perobal.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta quinta-feira (14) em Apucarana e região

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as informações apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a dinâmica do acidente teve início quando um dos veículos colidiu lateralmente contra um carro que seguia no sentido oposto da via.

Logo após esse primeiro choque, o automóvel invadiu a pista e atingiu frontalmente um terceiro carro, que viajava logo atrás do segundo veículo envolvido. O impacto extremo da batida causou a morte instantânea do motorista de um dos carros, um homem de 54 anos, e da condutora de outro veículo, uma mulher de 36 anos.

As equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o local e prestaram os primeiros socorros aos sobreviventes. Um homem de 53 anos e uma jovem de 21 anos sofreram ferimentos e foram estabilizados antes de serem encaminhados para uma unidade hospitalar na cidade de Umuarama. A Polícia Rodoviária Estadual destacou ainda que as condições de visibilidade e clima eram favoráveis, com tempo bom no momento exato do acidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito atendimento de emergência colisão múltipla mortes no trânsito pr-486 Segurança Viária
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV