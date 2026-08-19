Colisão entre três carretas provoca incêndio e deixa trânsito lento na BR-376

Uma colisão entre três carretas provocou um incêndio na tarde desta quarta-feira (19) na BR-376, em Tijucas do Sul (PR), no sentido Santa Catarina. O acidente ocorreu por volta das 15h10, próximo à área de escape da rodovia, no km 662.

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Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender a ocorrência. Uma pessoa teve ferimentos leves e foi encaminhada ao hospital.

Imagens registradas por motoristas que passavam pelo local mostram as carretas às margens da rodovia. Uma delas pegou fogo, formando uma grande nuvem de fumaça.

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A rodovia foi totalmente interditada no sentido Santa Catarina. Por volta das 16h35, o trânsito passou a fluir por uma faixa no trecho afetado. Segundo a Arteris Litoral Sul, a fila chegou a aproximadamente oito quilômetros