Colisão entre treminhão e utilitário deixa motorista ferido

Um grave acidente foi registrado na noite desta terça-feira (20) no Km 33 da PR 444, em Mandaguari. Um veículo Montana com placas de Mandaguari foi atingido em cheio por um treminhão de cana-de-açúcar com placas de Jandaia do Sul.

De acordo com testemunhas do acidente, o treminhão seguia sentido a Arapongas, quando realizou uma conversão a esquerda, cruzando a frente da Montana. O utilitário ficou com a frente completamente destruída.

Socorristas da Viapar, concessionária que administra o trecho, realizaram o atendimento do condutor da Montana. Apesar do impacto, ele não sofreu fraturas e foi encaminhado a uma unidade de saúde apenas com escoriações. O nome a idade da vítima não foram divulgados.

Ainda de acordo com testemunhas, o motorista do treminhão abandonou o veículo e fugiu do local do acidente.