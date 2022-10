Colisão entre trem e carro deixa duas pessoas feridas em Curitiba

Da Redação

Vítimas tiveram ferimentos leves.

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e um trem em Curitiba na noite de quarta-feira (12). A batida foi no cruzamento da linha férrea com a Rua Sebastião Marcos Luís.

Com o impacto, o carro ficou destruído.

De acordo com os bombeiros, as duas vítimas estavam no carro, sendo um homem de 52 anos e mulher de 46.

Os dois tiveram ferimentos leves, conforme a corporação, e não precisaram de encaminhamento para um hospital.

O g1 tenta contato com a Rumo, empresa responsável pela composição férrea.

Com informações: g1

