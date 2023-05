Colisão entre trator e automóvel deixa uma pessoa ferida na PR-436

Da Redação

Divulgação

Um homem de 25 anos foi socorrido e encaminhado ao hospital no início da noite de sexta-feira (12), por volta das 18h40, após colisão entre um carro de passeio e uma máquina agrícola, na rodovia PR-436, no município de Ribeirão do Pinhal, no norte pioneiro do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente de trânsito envolveu um Fiat Siena, com placas de Abatiá-PR e um trator Massey Ferguson 275.

A vítima, o motorista do Siena, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao hospital com ferimentos médios.

O operador da máquina agrícola não teve ferimentos, ele realizou o teste do bafômetro que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

Conforme dados colhidos no local pela PRE, ambos os veículos trafegavam sentido entroncamento da PR-436 a Ribeirão do Pinhal, na altura KM 61+700 o carro colidiu na traseira do trator agrícola.

O Fiat Siena foi liberado no local para uma pessoa habilitada indicada pelo motorista que foi encaminhado ao hospital.

fonte: Polícia Rodoviária Estadual Divulgação

