Colisão entre Ranger e Del Rey deixa dois feridos na BR-373 em Imbituva

Batida foi registrada na noite de sábado; vítimas foram atendidas pela equipe de resgate da concessionária responsável pelo trecho

Uma colisão entre uma Ford Ranger e um Ford Del Rey deixou duas pessoas com ferimentos leves na noite deste sábado (29), na BR-373, em Imbituva (PR).

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da Ranger realizou uma operação de retorno em local impróprio e atingiu o Del Rey. Com o impacto, os dois veículos saíram da pista.

O Del Rey era conduzido por um adolescente de 15 anos, que teve resultado negativo no teste de alcoolemia. Ele e o passageiro, de 54 anos, sofreram escoriações e receberam atendimento da equipe de resgate da concessionária responsável pelo trecho. Ambos foram liberados no local.

O motorista da Ranger deixou o local antes da chegada da PRF.

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Os dois veículos foram recolhidos ao pátio contratado pela PRF. O Del Rey foi recolhido devido a débitos, enquanto a Ranger foi retirada por não haver responsável no local.

Com informações do CGN